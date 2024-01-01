WebCatalog

Qualitative

Qualitative

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: qualitative.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Qualitative» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Якість дозволяє надзвичайно легко запрошувати, планувати та проводити сеанси дослідження користувачів.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: qualitative.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Qualitative». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Вам також може сподобатися

dscout

dscout

dscout.com

Rally UXR

Rally UXR

rallyuxr.com

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Vectera

Vectera

vectera.com

Great Question

Great Question

greatquestion.co

CoNote

CoNote

conote.ai

Clideo

Clideo

clideo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

HubUX

HubUX

hubux.com

SocialWeaver

SocialWeaver

socialweaver.com

The User Interview Exchange

The User Interview Exchange

userinterviewexchange.com

Loop11

Loop11

loop11.com

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.