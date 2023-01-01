WebCatalog
Clideo

Clideo

clideo.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Clideo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Clideo — платформа, яка дозволяє надзвичайно легко редагувати всі ваші відеофайли, зображення та GIF-файли. І так, безкоштовно.

Вебсайт: clideo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Clideo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Imagator

Imagator

imagator.co

Ezgif

Ezgif

ezgif.com

Scribie

Scribie

scribie.com

Media.io

Media.io

media.io

Workupload

Workupload

workupload.com

Photokit

Photokit

photokit.com

Imgflip

Imgflip

imgflip.com

Gigasheet

Gigasheet

gigasheet.com

Yousign

Yousign

yousign.com

Online Video Converter

Online Video Converter

onlinevideoconverter.com

Descript

Descript

descript.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності