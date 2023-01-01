Gigasheet дозволяє легко аналізувати великі файли CSV, XLS, LOG, JSON і EVTX в інтерфейсі, подібному до електронної таблиці. Це безкоштовно, і не потрібно нічого завантажувати чи налаштовувати.

Вебсайт: gigasheet.com

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