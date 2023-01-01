Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати власні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.

Вебсайт: mockaroo.com

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