WebCatalog

HubUX

HubUX

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: hubux.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HubUX» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

HubUX — це дослідницька операційна платформа для керування приватними панелями, якісної автоматизації, включаючи питання відеопрослуховування та опитування

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: hubux.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «HubUX». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Вам також може сподобатися

Voxpopme

Voxpopme

voxpopme.com

EasyHire

EasyHire

easyhire.me

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

HireVue

HireVue

hirevue.com

CoNote

CoNote

conote.ai

Qualitative

Qualitative

qualitative.io

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

dscout

dscout

dscout.com

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Sacra

Sacra

sacra.com

TapClicks

TapClicks

tapclicks.com

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.