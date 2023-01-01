Платформа найму HireVue на корпоративному рівні — це повний комплекс послуг для підбору персоналу, включаючи відеоінтерв’ю, оцінку найму, автоматизацію штучного інтелекту тощо.

Вебсайт: hirevue.com

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