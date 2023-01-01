Talentcube — це цілісна платформа відеорекрутингу, яка дає змогу клієнтам малого та середнього бізнесу та корпоративним клієнтам із високою пропускною здатністю кандидатів швидше виявляти найкращих талантів і заощаджувати до 60% сьогоднішніх зусиль на перевірці. Будучи провідним рішенням у Європі, ми пропонуємо найбільш персональний та ефективний підхід до найму персоналу для відділів кадрів будь-якого розміру: автоматизовані відеоінтерв’ю, інтерв’ю в прямому ефірі, процес подання заявок на мобільних пристроях, видатну цілодобову підтримку кандидатів і глибокий аналіз комунікацій на основі ШІ.

Вебсайт: talentcube.de

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