Candydate — це відеорекрутингова платформа за допомогою штучного інтелекту, яка спрощує процес найму для малого бізнесу, роблячи його таким солодким, як цукерка.

Вебсайт: candydate.app

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