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Quallie

Quallie

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Вебсайт: quallie.com

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Програмне забезпечення для онлайн-фокус-груп - живі чати, щоденники та дошки обговорень, дошки оголошень, форуми, опитування та інші функції. Ви можете об'єднати всі модулі в одному дослідницькому проекті. Для якісних досліджень.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: quallie.com

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UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

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FocusGroupIt

FocusGroupIt

focusgroupit.com

TestingTime

TestingTime

testingtime.com

Digsite

Digsite

digsite.com

Padlet

Padlet

padlet.com

Instagantt

Instagantt

instagantt.com

Hassl

Hassl

hassl.co

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