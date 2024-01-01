Digsite завжди був експертом у онлайн-оцінці, але ми знали, що потрібне ширше рішення, щоб задовольнити зростаючі та різноманітні вимоги клієнтів. Рішення мало бути набагато гнучкішою та інтегрованою платформою як для якісної ітерації, так і для кількісної перевірки. Ми вирішили створити цілісну інтегровану платформу для якісної ітерації та кількісної перевірки ПЛЮС зразка, щоб ви могли повторно зв’язатися з учасниками та отримати якісні відповіді. Нам хотілося рішення, яке дозволило б вам провести все дослідження самостійно, але з підтримкою та консультаційними послугами на вимогу, якщо ви розумієте, що вам потрібна допомога або хочете перейти до більш складного підходу. І ви можете бути гнучкими та відповідати потребам вашої команди без необхідності змінювати постачальників або платформи в середині потоку. За допомогою Digsite Sprints учасники можуть розмічати концепції, голосувати за ідеї та ділитися досвідом за допомогою фотографій і відео – або навіть живих інтерактивних відеоінтерв’ю. За допомогою Digsite Pulse ви можете швидко тестувати області можливостей, концепції, оголошення тощо. Подальші дії з обраними кількісними учасниками в якісному Digsite Sprint, щоб бурити ще глибше. Завдяки автоматизованим кількісним дослідженням до повного спектру якісних досліджень, які можна залучити миттєво, комплексна гнучка платформа Digsite може швидко отримати потрібну інформацію. Крім того, ви можете переходити від кількісного до якісного (і назад) на одній інтегрованій платформі. Це гнучкість!

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