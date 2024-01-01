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Digsite

Digsite

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: digsite.com

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Digsite завжди був експертом у онлайн-оцінці, але ми знали, що потрібне ширше рішення, щоб задовольнити зростаючі та різноманітні вимоги клієнтів. Рішення мало бути набагато гнучкішою та інтегрованою платформою як для якісної ітерації, так і для кількісної перевірки. Ми вирішили створити цілісну інтегровану платформу для якісної ітерації та кількісної перевірки ПЛЮС зразка, щоб ви могли повторно зв’язатися з учасниками та отримати якісні відповіді. Нам хотілося рішення, яке дозволило б вам провести все дослідження самостійно, але з підтримкою та консультаційними послугами на вимогу, якщо ви розумієте, що вам потрібна допомога або хочете перейти до більш складного підходу. І ви можете бути гнучкими та відповідати потребам вашої команди без необхідності змінювати постачальників або платформи в середині потоку. За допомогою Digsite Sprints учасники можуть розмічати концепції, голосувати за ідеї та ділитися досвідом за допомогою фотографій і відео – або навіть живих інтерактивних відеоінтерв’ю. За допомогою Digsite Pulse ви можете швидко тестувати області можливостей, концепції, оголошення тощо. Подальші дії з обраними кількісними учасниками в якісному Digsite Sprint, щоб бурити ще глибше. Завдяки автоматизованим кількісним дослідженням до повного спектру якісних досліджень, які можна залучити миттєво, комплексна гнучка платформа Digsite може швидко отримати потрібну інформацію. Крім того, ви можете переходити від кількісного до якісного (і назад) на одній інтегрованій платформі. Це гнучкість!

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: digsite.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Digsite». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Qualtrics

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Hotjar

Hotjar

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Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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Prolific

prolific.co

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HoneyStack

hockeystack.com

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User Interviews

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CaliberMind

CaliberMind

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Slate Digital

Slate Digital

slatedigital.com

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Inspire Software

inspiresoftware.com

TestingTime

TestingTime

testingtime.com

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

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