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Vev

Vev

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Вебсайт: vev.design

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vev» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Vev — це нове покоління веб-конструкторів, що дозволяє командам реалізовувати найцікавіші веб-концепції з повною творчою та технічною свободою.

Вебсайт: vev.design

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