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Wondering

Wondering

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Вебсайт: wondering.com

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Wondering is the A-led user research and interviewing platform. We help product and UX teams to get faster customer feedback on designs and new concepts in any language and build better products with AI-led research.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: wondering.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Wondering». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

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Loop11

Loop11

loop11.com

Maze

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Blitzllama

Blitzllama

blitzllama.com

Insight7

Insight7

insight7.io

BuildUX

BuildUX

buildux.com

Sprig

Sprig

sprig.com

PostHog

PostHog

posthog.com

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Prodhub

Prodhub

prodhub.ai

Voxpopme

Voxpopme

voxpopme.com

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