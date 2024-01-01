WebCatalog

BuildUX

BuildUX

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Вебсайт: buildux.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BuildUX» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

BuildUX — це перша у своєму роді комплексна платформа SaaS, яка дає змогу керівникам UX, архітекторам, дослідникам, дизайнерам і особам, які приймають рішення щодо продуктів, спільно створювати кращі та швидші стратегії UX. Завдяки нашому першому інтуїтивно зрозумілому інструменту, Persona Mapper, ми дозволяємо UX-командам створювати, представляти та порівнювати до 10 персонажів користувачів в одному поданні, об’єднувати команди продукту навколо персонажів, отримувати інформацію за допомогою порівняльного аналізу різноманітних персонажів, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо продукту. пріоритезація функцій і дизайн.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: buildux.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BuildUX». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Userfeel

userfeel.com

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Marker.io

marker.io

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dscout

dscout.com

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Maze

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Several Minds

severalminds.ai

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