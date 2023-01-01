WebCatalog
Research Studio

Research Studio

researchstudio.ai

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Research Studio» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Перетворіть свої дані на дії: Research Studio забезпечує швидкий аналіз досліджень за допомогою штучного інтелекту для спеціалістів з UX, маркетингу та продуктів. Усе: від підсумків, думок, настроїв, персонажів до конкурентів і діаграм даних.

Вебсайт: researchstudio.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Research Studio». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Notably

Notably

notably.ai

ElliSense

ElliSense

ellisense.com

Personadeck

Personadeck

personadeck.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Clarabridge Studio

Clarabridge Studio

clarabridge.net

Tensor Social

Tensor Social

tensorsocial.com

SummaVerse

SummaVerse

summaverse.com

Wudpecker

Wudpecker

wudpecker.io

Aimbly

Aimbly

aimbly.co

IT Brew

IT Brew

itbrew.com

CulturePulse

CulturePulse

culturepulse.ai

RankWatch

RankWatch

rankwatch.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності