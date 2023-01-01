WebCatalog
Snapshot

Snapshot

snapshot.org

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Snapshot» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Snapshot — це децентралізована платформа управління, яка дозволяє легко створювати пропозиції та голосувати за них — і все це, не витрачаючи ціле стан на плату за газ! Крім того, наша гнучка система підтримує різні типи та стратегії голосування, тож ви можете налаштувати процес голосування відповідно до своїх потреб.

Вебсайт: snapshot.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Snapshot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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