Snapshot — це децентралізована платформа управління, яка дозволяє легко створювати пропозиції та голосувати за них — і все це, не витрачаючи ціле стан на плату за газ! Крім того, наша гнучка система підтримує різні типи та стратегії голосування, тож ви можете налаштувати процес голосування відповідно до своїх потреб.

Вебсайт: snapshot.org

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