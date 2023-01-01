VoxVote
Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.
Вебсайт: voxvote.com
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «VoxVote» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Вебсайт: voxvote.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «VoxVote». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Альтернативи
Вам також може сподобатися
Snapshot
snapshot.org
Mentimeter
mentimeter.com
Collector Systems
collectorsystems.com
Shareholder Vote Exchange
svegroup.com
VDO.Ninja
vdo.ninja
Symbaloo
symbaloo.com
myQuiz
myquiz.org
Samsung SmartCam
samsungsmartcam.com
User Interviews
userinterviews.com
Tolino Webreader
mytolino.de
Poll Everywhere
polleverywhere.com
CrypTool-Online
cryptool.org