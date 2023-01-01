WebCatalog
Magma Studio

Magma Studio

magmastudio.io

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Намалюйте картинку разом із друзями в режимі реального часу через Інтернет у своєму браузері. Приєднуйтеся до спільноти з понад 600 000 художників і студій за допомогою Magma Studio, щоб обдумувати та створювати ідеї за допомогою цифрового малювання на спільному полотні в режимі реального часу.

Вебсайт: magmastudio.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Magma Studio». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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