Намалюйте картинку разом із друзями в режимі реального часу через Інтернет у своєму браузері. Приєднуйтеся до спільноти з понад 600 000 художників і студій за допомогою Magma Studio, щоб обдумувати та створювати ідеї за допомогою цифрового малювання на спільному полотні в режимі реального часу.

Вебсайт: magmastudio.io

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