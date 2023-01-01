Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Disroot Pads» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Створюйте та редагуйте документи разом у реальному часі безпосередньо у веб-браузері. Панелі Disroot живляться від Etherpad. Блокнот — це онлайн-текст, який ви можете спільно редагувати в реальному часі безпосередньо у веб-браузері. Зміни кожного миттєво відображаються на всіх екранах. Пишіть статті, прес-релізи, списки справ тощо разом із друзями, однокурсниками чи колегами.

Вебсайт: disroot.org

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