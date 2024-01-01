Faselis Growth надає малим підприємствам простий спосіб швидко надсилати прес-релізи безпосередньо до національних і місцевих ЗМІ. На відміну від багатьох інших сервісів у цій категорії, Faselis Growth пропонує сегментовані медіа-списки, які легко знайти, шаблон прес-релізу, який так само легко заповнити, як і редагувати, і звіти про доставку випусків у реальному часі. І все це на 70% дешевше, ніж у конкурентів.

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Вебсайт: faselisgrowth.com

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