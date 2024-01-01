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Publifix.net

Publifix.net

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Вебсайт: publifix.net

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Publifix.net is a PR and press release distribution software, used daily by hundreds of media outlets from different countries. With Publifix.net, PR and marketing teams can easily share their content with thousands of affiliated journalists in just a few clicks. To ensure optimal distribution results, Publifix.net allows for segmented PR content distribution based on language, country, and category. Highly praised features include instant access to the platform's registered media database, alerts for new content, and real-time download notifications. Publifix.net is an ideal tool for PR agencies, marketing and communications teams, as well as corporate communication departments across various industries.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для розповсюдження прес-релізів

Вебсайт: publifix.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Publifix.net». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prezly

Prezly

prezly.com

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

Newsworthy.ai

Newsworthy.ai

newswriter.ai

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

Zex PR Wire

Zex PR Wire

zexprwire.com

ReadWrite

ReadWrite

readwrite.com

PRShots

PRShots

prshots.com

Press Hook

Press Hook

presshook.com

Newsfile

Newsfile

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Legit.ng

Legit.ng

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