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Chainwire

Chainwire

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Вебсайт: chainwire.org

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Chainwire — це служба синдикації новин для індустрії криптовалют і блокчейнів. Розроблений для криптовалютних проектів, блокчейн-компаній, бірж, інвестиційних компаній і PR-агентств, Chainwire дозволяє публікувати прес-релізи одночасно в гіпертаргетованих криптовалютних ЗМІ. Хто ми? Chainwire розроблено досвідченою PR-командою з давніми зв’язками зі ЗМІ, що забезпечує вам прямий зв’язок із цільовим ринком. Протягом багатьох років ми працювали на передовій криптоінформаційного бізнесу, тому налагодили зв’язки з усіма великими видавцями в цьому бізнесі. Як ми працюємо? Після того, як ви подасте свій прес-реліз на Chainwire, наша редакційна команда перевірить ваш вміст і надасть вам свою думку. Ми багато років працювали у сфері зв’язків з громадськістю у сфері крипто- та блокчейну, і ми знаємо, як допомогти вам зробити ваш PR потужнішим, актуальнішим і лаконічнішим. Тоді відбувається чарівництво, коли ваш прес-реліз синдикується в гіперцільових ЗМІ на криптовалютах і блокчейні безпосередньо через інтеграцію Chainwire. Після розповсюдження PR ви можете аналізувати результати майже в реальному часі. Чому Chainwire? Автоматизоване розповсюдження заощаджує ваш час і зусилля, завдяки службі Chainwire, яка розміщує ваші історії на перших сторінках усіх важливих сайтів криптомедіа.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для розповсюдження прес-релізів

Вебсайт: chainwire.org

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Альтернативи

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prezly

Prezly

prezly.com

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

Legit.ng

Legit.ng

legit.ng

JournoLink

JournoLink

journolink.com

Software Connect

Software Connect

softwareconnect.com

Coinscribble

Coinscribble

coinscribble.com

Zwak News

Zwak News

zwaknews.com

PR Fire

PR Fire

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ClickPress

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