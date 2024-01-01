Chainwire — це служба синдикації новин для індустрії криптовалют і блокчейнів. Розроблений для криптовалютних проектів, блокчейн-компаній, бірж, інвестиційних компаній і PR-агентств, Chainwire дозволяє публікувати прес-релізи одночасно в гіпертаргетованих криптовалютних ЗМІ. Хто ми? Chainwire розроблено досвідченою PR-командою з давніми зв’язками зі ЗМІ, що забезпечує вам прямий зв’язок із цільовим ринком. Протягом багатьох років ми працювали на передовій криптоінформаційного бізнесу, тому налагодили зв’язки з усіма великими видавцями в цьому бізнесі. Як ми працюємо? Після того, як ви подасте свій прес-реліз на Chainwire, наша редакційна команда перевірить ваш вміст і надасть вам свою думку. Ми багато років працювали у сфері зв’язків з громадськістю у сфері крипто- та блокчейну, і ми знаємо, як допомогти вам зробити ваш PR потужнішим, актуальнішим і лаконічнішим. Тоді відбувається чарівництво, коли ваш прес-реліз синдикується в гіперцільових ЗМІ на криптовалютах і блокчейні безпосередньо через інтеграцію Chainwire. Після розповсюдження PR ви можете аналізувати результати майже в реальному часі. Чому Chainwire? Автоматизоване розповсюдження заощаджує ваш час і зусилля, завдяки службі Chainwire, яка розміщує ваші історії на перших сторінках усіх важливих сайтів криптомедіа.

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Вебсайт: chainwire.org

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