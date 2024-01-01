iCrowdNewswire було засновано в 2015 році командою колишніх топ-менеджерів Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones та інших провідних фінансових і корпоративних новинних організацій. З тисячами прес-релізів, що публікуються та розповсюджуються щодня, конкуренція досягла найвищого рівня. iCrowdNewswire відрізняє від конкурентів вдосконалення традиційних служб випуску, додавання преміальних і нішевих функцій розповсюдження з новітніми технологіями штучного інтелекту, географічне та демографічне націлювання, переклади на основі штучного інтелекту, кураторську розсилку електронною поштою, доставку до преміум-баз даних і додаткове розповсюдження за допомогою голосових цифрових помічників, як-от Amazon Alexa, щоб безпосередньо охопити вашу аудиторію, миттєво підвищити впізнаваність вашого бренду та збільшити кількість конверсій. За допомогою наших інноваційних, простих у використанні продуктів ви можете розширити охоплення свого прес-релізу. ReleaseLive від iCrowdNewswire революціонізує традиційне розповсюдження прес-релізів, додаючи до реклами розповсюдження за допомогою Google, Taboola, Facebook, Instagram і LinkedIn, щоб покращити ваш випуск. iCrowd ефективно продає ваш випуск, поєднуючи платну розповсюдження в соціальних мережах і цифрових медіа, щоб вивести ваш випуск на нові висоти та забезпечити цільову рентабельність інвестицій із реальною аналітикою вашої кампанії, що забезпечує дієві звіти.

Категорії :

Вебсайт: icrowdnewswire.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «iCrowdNewswire». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.