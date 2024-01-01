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iCrowdNewswire

iCrowdNewswire

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Вебсайт: icrowdnewswire.com

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iCrowdNewswire було засновано в 2015 році командою колишніх топ-менеджерів Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones та інших провідних фінансових і корпоративних новинних організацій. З тисячами прес-релізів, що публікуються та розповсюджуються щодня, конкуренція досягла найвищого рівня. iCrowdNewswire відрізняє від конкурентів вдосконалення традиційних служб випуску, додавання преміальних і нішевих функцій розповсюдження з новітніми технологіями штучного інтелекту, географічне та демографічне націлювання, переклади на основі штучного інтелекту, кураторську розсилку електронною поштою, доставку до преміум-баз даних і додаткове розповсюдження за допомогою голосових цифрових помічників, як-от Amazon Alexa, щоб безпосередньо охопити вашу аудиторію, миттєво підвищити впізнаваність вашого бренду та збільшити кількість конверсій. За допомогою наших інноваційних, простих у використанні продуктів ви можете розширити охоплення свого прес-релізу. ReleaseLive від iCrowdNewswire революціонізує традиційне розповсюдження прес-релізів, додаючи до реклами розповсюдження за допомогою Google, Taboola, Facebook, Instagram і LinkedIn, щоб покращити ваш випуск. iCrowd ефективно продає ваш випуск, поєднуючи платну розповсюдження в соціальних мережах і цифрових медіа, щоб вивести ваш випуск на нові висоти та забезпечити цільову рентабельність інвестицій із реальною аналітикою вашої кампанії, що забезпечує дієві звіти.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для розповсюдження прес-релізів

Вебсайт: icrowdnewswire.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «iCrowdNewswire». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Prezly

Prezly

prezly.com

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

Legit.ng

Legit.ng

legit.ng

JournoLink

JournoLink

journolink.com

Software Connect

Software Connect

softwareconnect.com

Coinscribble

Coinscribble

coinscribble.com

Zwak News

Zwak News

zwaknews.com

PR Fire

PR Fire

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