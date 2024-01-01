WebCatalog

Anewstip

Anewstip

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: anewstip.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Anewstip» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Anewstip — це універсальна PR-платформа, яка допомагає підприємцям, PR-фахівцям і маркетологам шукати відповідних медіа-контактів (журналістів, редакторів, блогерів, впливових осіб тощо), створювати медіа-списки, надсилати персоналізовані презентації чи масові прес-релізи, а також здійснювати моніторинг онлайн і згадки в твіттері. 1) електронні адреси та номери телефонів 1 мільйона журналістів, редакторів, блогерів та ЗМІ. 2) пошук відповідних медіа-контактів на основі їхніх твітів. 3) пошук відповідних медіа-контактів за їхніми статтями. 4) створювати медіа-списки. 5) надсилайте персоналізовані презентації та масові прес-релізи, а також відстежуйте відкриття, кліки. Підпишіться на безкоштовну пробну версію тут: https://anewstip.com/

Категорії:

Productivity
Media and Influencer Targeting Software
Media Monitoring Software

Вебсайт: anewstip.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Anewstip». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Feedly

Feedly

feedly.com

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Awario

Awario

awario.com

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Brand24

Brand24

brand24.com

Mention

Mention

mention.com

Cision

Cision

cision.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.