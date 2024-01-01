Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Anewstip» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Anewstip — це універсальна PR-платформа, яка допомагає підприємцям, PR-фахівцям і маркетологам шукати відповідних медіа-контактів (журналістів, редакторів, блогерів, впливових осіб тощо), створювати медіа-списки, надсилати персоналізовані презентації чи масові прес-релізи, а також здійснювати моніторинг онлайн і згадки в твіттері. 1) електронні адреси та номери телефонів 1 мільйона журналістів, редакторів, блогерів та ЗМІ. 2) пошук відповідних медіа-контактів на основі їхніх твітів. 3) пошук відповідних медіа-контактів за їхніми статтями. 4) створювати медіа-списки. 5) надсилайте персоналізовані презентації та масові прес-релізи, а також відстежуйте відкриття, кліки. Підпишіться на безкоштовну пробну версію тут: https://anewstip.com/

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Вебсайт: anewstip.com

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