Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Disroot Polls» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Онлайн-сервіс для швидкого та легкого планування зустрічей або прийняття рішень. Опитування Disroot створені за допомогою Framadate. Framadate — це онлайн-сервіс для швидкого та легкого планування зустрічі або прийняття рішення. Створіть своє опитування, поділіться ним із друзями чи колегами, щоб вони могли взяти участь у процесі прийняття рішень і отримати результати!

Вебсайт: disroot.org

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