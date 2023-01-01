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Disroot Cloud

Disroot Cloud

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Вебсайт: disroot.org

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ваші дані під вашим контролем! Співпрацюйте, синхронізуйте та діліться файлами, календарями, контактами тощо. Хмарний сервіс Disroot працює на базі Nextcloud. Це дозволяє розміщувати та ділитися файлами в Інтернеті, а також мати кілька онлайн-функціональних можливостей, таких як спільний доступ до календаря, керування контактами, відеодзвінки та багато іншого. Nextcloud пропонує безпечне, безпечне та сумісне рішення для обміну на основі стандартів, сумісних із будь-якою операційною системою. Найважливіше те, що всі ваші дані зберігаються в нашій зашифрованій хмарі! Це означає, що ніхто не зможе побачити вміст ваших файлів, якщо ви явно не дозволите це. Навіть системні адміністратори.

Вебсайт: disroot.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Disroot Cloud». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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