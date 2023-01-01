Disroot Cloud

Ваші дані під вашим контролем! Співпрацюйте, синхронізуйте та діліться файлами, календарями, контактами тощо. Хмарний сервіс Disroot працює на базі Nextcloud. Це дозволяє розміщувати та ділитися файлами в Інтернеті, а також мати кілька онлайн-функціональних можливостей, таких як спільний доступ до календаря, керування контактами, відеодзвінки та багато іншого. Nextcloud пропонує безпечне, безпечне та сумісне рішення для обміну на основі стандартів, сумісних із будь-якою операційною системою. Найважливіше те, що всі ваші дані зберігаються в нашій зашифрованій хмарі! Це означає, що ніхто не зможе побачити вміст ваших файлів, якщо ви явно не дозволите це. Навіть системні адміністратори.

Вебсайт: disroot.org

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