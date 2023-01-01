Disroot Upload

Програмне забезпечення для зберігання та обміну тимчасовими зашифрованими файлами. Служба завантаження Disroot — це програмне забезпечення для розміщення файлів на базі Lufi. Він тимчасово зберігає файли, щоб ви могли поділитися ними з іншими за допомогою посилання. Для захисту конфіденційності всі файли зашифровані в самому браузері. Це означає, що ваші файли ніколи не залишають ваш комп’ютер незашифрованими. Адміністратори не зможуть побачити вміст вашого файлу, а також адміністратор мережі чи ваш провайдер. Адміністратори можуть бачити лише назву файлу, його розмір і MIME-тип (який це файл: відео, текст тощо).

Вебсайт: disroot.org

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