WebCatalog
Disroot Upload

Disroot Upload

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: disroot.org

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Disroot Upload» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Програмне забезпечення для зберігання та обміну тимчасовими зашифрованими файлами. Служба завантаження Disroot — це програмне забезпечення для розміщення файлів на базі Lufi. Він тимчасово зберігає файли, щоб ви могли поділитися ними з іншими за допомогою посилання. Для захисту конфіденційності всі файли зашифровані в самому браузері. Це означає, що ваші файли ніколи не залишають ваш комп’ютер незашифрованими. Адміністратори не зможуть побачити вміст вашого файлу, а також адміністратор мережі чи ваш провайдер. Адміністратори можуть бачити лише назву файлу, його розмір і MIME-тип (який це файл: відео, текст тощо).

Вебсайт: disroot.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Disroot Upload». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Disroot Cloud

Disroot Cloud

disroot.org

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

file.io

file.io

file.io

Tresorit Send

Tresorit Send

send.tresorit.com

Cryptee

Cryptee

crypt.ee

GoFile

GoFile

gofile.io

Ufile

Ufile

ufile.io

QRClip

QRClip

qrclip.io

Disroot Search

Disroot Search

disroot.org

Disroot Mail

Disroot Mail

disroot.org

Upload.io

Upload.io

upload.io

Disroot Audio

Disroot Audio

disroot.org

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності