WebCatalog
Ufile

Ufile

ufile.io

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Upload Files – це безкоштовна служба обміну файлами з необмеженою пропускною здатністю, завантажуйте файли безпечно й анонімно. Найпростіший спосіб надсилання великих файлів, без реєстрації.

Вебсайт: ufile.io

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