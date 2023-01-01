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Tutanota

Tutanota

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Вебсайт: tutanota.com

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Tutanota — це програмне забезпечення електронної пошти з наскрізним шифруванням і безкоштовна безпечна служба електронної пошти. Її бізнес-модель виключає заробіток грошей на рекламі, покладаючись виключно на пожертви та підписки Premium. Девіз сервісу «einfach.sicher.mailen» означає «легка.безпечна.розсилка». Станом на березень 2017 року власники Tutanota стверджували, що мають понад 2 мільйони користувачів продукту.

Вебсайт: tutanota.com

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