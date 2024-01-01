Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Octocom» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Octocom — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом для магазинів електронної комерції, яка автоматизує підтримку клієнтів для рутинних завдань і звільняє вашу команду від обробки лише виняткових випадків. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції та довідковими службами, передпродажна та післяпродажна підтримка штучного інтелекту та відзначена нагородами цілодобова цілодобова 7/365 підтримка клієнтів, яка допомагає брендам будь-якого розміру налаштувати та інтегрувати наш штучний інтелект – усе це без перебільшених витрат.

Вебсайт: octocom.ai

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