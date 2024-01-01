Що таке Nutsales? Nutsales — це CRM-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримується масштабованою командою людей. Спершу ми можемо перетворити ваші кілька поштових скриньок на інтерактивні воронки, налаштувавши конвеєри за допомогою інтеграції Gmail для продажів, підтримки клієнтів, відділу кадрів тощо. Автоматизуйте призначення потенційних клієнтів за допомогою розширених алгоритмів, враховуючи критерії сегментації або круговий цикл. Розширення командних комунікацій за допомогою співпраці в режимі реального часу, додавання тегів і коментарів Отримання нових потенційних клієнтів із вхідних і вихідних, інтеграція та залучення негайно З Nutsales у вас буде цілодобова команда, що гарантує, що жодна розмова з клієнтом не залишиться непоміченою.

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Вебсайт: nutsales.co

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