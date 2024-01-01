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Nutsales

Nutsales

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Вебсайт: nutsales.co

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Що таке Nutsales? Nutsales — це CRM-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримується масштабованою командою людей. Спершу ми можемо перетворити ваші кілька поштових скриньок на інтерактивні воронки, налаштувавши конвеєри за допомогою інтеграції Gmail для продажів, підтримки клієнтів, відділу кадрів тощо. Автоматизуйте призначення потенційних клієнтів за допомогою розширених алгоритмів, враховуючи критерії сегментації або круговий цикл. Розширення командних комунікацій за допомогою співпраці в режимі реального часу, додавання тегів і коментарів Отримання нових потенційних клієнтів із вхідних і вихідних, інтеграція та залучення негайно З Nutsales у вас буде цілодобова команда, що гарантує, що жодна розмова з клієнтом не залишиться непоміченою.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення CRM
Програмне забезпечення AI Sales Assistant
Програмне забезпечення зіставлення потенційних клієнтів і маршрутизації

Вебсайт: nutsales.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Nutsales». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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