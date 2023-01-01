Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Gmelius» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Платформа для співпраці для команд, які використовують Gmail. Gmelius дає змогу вашим командам співпрацювати над електронною поштою, керувати своїми проектами та конвеєрами, обслуговувати клієнтів і автоматизувати робочі процеси, не виходячи з Gmail та інших програм, які щодня використовуються у вашій компанії.

Вебсайт: gmelius.io

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