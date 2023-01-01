Сучасна платформа додатків у вашій власній хмарі. Porter — це повністю керований PaaS, який дозволяє командам автоматизувати DevOps. Розгортайте та керуйте програмами в AWS, GCP, DO тощо.

Вебсайт: porter.run

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