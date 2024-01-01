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Dronedesk

Dronedesk

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Вебсайт: dronedesk.io

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Dronedesk — веб-додаток для бізнес-адміністрування та планування польотів, створений, щоб допомогти операторам безпілотників заощадити час і гроші. Він надає повністю інтегрований набір інструментів, включаючи CRM, створення продуктів, котирування та виставлення рахунків, управління активами для дронів, акумуляторів та іншого обладнання з плануванням технічного обслуговування, керування командою з відстеженням сертифікації, ведення журналів польотів і звітування пілотом, дроном або акумулятором тощо. ...

Категорії:

Business
Drone Analytics Software

Вебсайт: dronedesk.io

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clustermarket.com

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