Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dronedesk» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Dronedesk — веб-додаток для бізнес-адміністрування та планування польотів, створений, щоб допомогти операторам безпілотників заощадити час і гроші. Він надає повністю інтегрований набір інструментів, включаючи CRM, створення продуктів, котирування та виставлення рахунків, управління активами для дронів, акумуляторів та іншого обладнання з плануванням технічного обслуговування, керування командою з відстеженням сертифікації, ведення журналів польотів і звітування пілотом, дроном або акумулятором тощо. ...

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Вебсайт: dronedesk.io

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