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Propeller — це провідна хмарна платформа для комерційних операторів дронів і промислових компаній, які покладаються на дані дронів.

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Вебсайт: propelleraero.com

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