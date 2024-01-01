Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kespry» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Kespry є провідним постачальником автоматизованих систем дронів для комерційних ринків. Kespry дозволяє компаніям легко знімати, переглядати, аналізувати та ділитися даними з повітря одним натисканням кнопки.

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Вебсайт: kespry.com

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