Microsoft Viva Pulse
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Вебсайт: microsoft.com
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Microsoft Viva Pulse» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Вебсайт: microsoft.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Microsoft Viva Pulse». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
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