Microsoft Viva Pulse

Microsoft Viva Pulse

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: microsoft.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Microsoft Viva Pulse» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Microsoft Viva Pulse – надайте можливість менеджерам і керівникам проектів швидко отримувати відгуки та легко переглядати результати.

Вебсайт: microsoft.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Microsoft Viva Pulse». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Microsoft Viva Learning

Microsoft Viva Learning

microsoft.com

Microsoft Viva Goals

Microsoft Viva Goals

microsoft.com

Microsoft Viva

Microsoft Viva

microsoft.com

Microsoft Viva Insights

Microsoft Viva Insights

microsoft.com

Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Engage

microsoft.com

Microsoft Viva Glint US

Microsoft Viva Glint US

microsoft.com

Microsoft Viva Glint EU

Microsoft Viva Glint EU

microsoft.com

Microsoft Form

Microsoft Form

office.com

Project Central

Project Central

projectcentral.com

MindGenius

MindGenius

mindgenius.com

Macorva

Macorva

macorva.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності