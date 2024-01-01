Microsoft Viva Glint EU
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Вебсайт: microsoft.com
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Вебсайт: microsoft.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Microsoft Viva Glint EU». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
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