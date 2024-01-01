Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Microsoft Viva Glint EU» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Microsoft Viva Glint – покращуйте взаємодію та продуктивність за допомогою рекомендованих дій і аналізу даних на основі життєвого циклу співробітників і опитувань у масштабах організації.

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