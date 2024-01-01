Альтернативи - Kespry

FlyFreely

flyfreely.io

FlyFreely дозволяє підприємствам і підприємствам розпочинати, масштабувати та підтримувати свою діяльність з дронами. Плануйте, виконуйте та узгоджуйте всі операції з дроном на одній простій у використанні платформі. Ми досягаємо цього за допомогою нашої технології гнучкої платформи, яка відповідає ...