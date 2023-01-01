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Onshape

Onshape

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Вебсайт: onshape.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Вхід / Увійти в Onshape - сучасну систему CAD, яку використовують тисячі компаній по всьому світу.

Вебсайт: onshape.com

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