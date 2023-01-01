WebCatalog
OpenVC

OpenVC

openvc.app

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OpenVC» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Знайдіть найкращих інвесторів для свого стартапу серед тисяч перевірених компаній венчурного капіталу по всьому світу.

Вебсайт: openvc.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «OpenVC». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Raizer

Raizer

raizer.app

Commonstock

Commonstock

commonstock.com

Offers.com

Offers.com

offers.com

Equitybee

Equitybee

equitybee.com

Feefo

Feefo

feefo.com

Liligo

Liligo

liligo.com

Holidify

Holidify

holidify.com

TIKR

TIKR

tikr.com

GetApp

GetApp

getapp.com

Wine-Searcher

Wine-Searcher

wine-searcher.com

Justlearn

Justlearn

justlearn.com

BatchLeads

BatchLeads

batchleads.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності