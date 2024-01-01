Mapware — це майбутнє програмного забезпечення для картографування дронами. Створюйте більші та кращі 3D-карти в хмарі. За допомогою простого у використанні інтерфейсу Mapware будь-хто може перетворити 2D-фото, зроблені дроном, на фотореалістичне 3D-середовище за допомогою процесу, що називається фотограмметрією. Досить потужний для найскладніших завдань. Досить простий для будь-якого проекту. Незалежно від того, чи хочете ви нанести на карту одну будівлю, дюжину стільникових веж, ціле нафтове родовище чи навіть ціле місто, Mapware стане найкращим інструментом для цієї роботи. До нашого програмного забезпечення на основі браузера легко отримати доступ із будь-якого пристрою.

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Вебсайт: mapware.com

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