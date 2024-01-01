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Mapware

Mapware

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Вебсайт: mapware.com

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Mapware — це майбутнє програмного забезпечення для картографування дронами. Створюйте більші та кращі 3D-карти в хмарі. За допомогою простого у використанні інтерфейсу Mapware будь-хто може перетворити 2D-фото, зроблені дроном, на фотореалістичне 3D-середовище за допомогою процесу, що називається фотограмметрією. Досить потужний для найскладніших завдань. Досить простий для будь-якого проекту. Незалежно від того, чи хочете ви нанести на карту одну будівлю, дюжину стільникових веж, ціле нафтове родовище чи навіть ціле місто, Mapware стане найкращим інструментом для цієї роботи. До нашого програмного забезпечення на основі браузера легко отримати доступ із будь-якого пристрою.

Категорії:

Productivity
Drone Analytics Software

Вебсайт: mapware.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mapware». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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