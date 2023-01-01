Solend — це автономна система відсоткової ставки для кредитування на Solana. Заробляйте відсотки та позичайте 32 активи в 10 пулах за найшвидшим, найнижчим комісійним і найбільш масштабованим протоколом кредитування.

Вебсайт: solend.fi

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