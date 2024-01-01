Viindoo надає комплексне, синхронне та підключене програмне забезпечення для керування підприємством (Viindoo Solution) на хмарній платформі, яке відповідає всім потребам підприємств. Продукт Viindoo має гнучкість і повну інтеграцію функцій, щоб задовольнити потреби навіть найскладніших підприємств. Встановлюйте більше додатків у міру зростання ваших вимог. Ми не лише надаємо технологію, але й інтегруємо сучасний досвід управління бізнесом у програмне забезпечення, щоб ви могли застосувати його до всього операційного процесу на підприємстві. Усі програми Viindoo, такі як бухгалтерське програмне забезпечення Viindoo, програмне забезпечення управління людськими ресурсами Viindoo, програмне забезпечення Viindoo для продажів, система електронного офісу Viindoo, програмне забезпечення Viindoo MRP, програмне забезпечення Viindoo SCM, програмне забезпечення Viindoo для цифрового маркетингу та керування веб-сайтами Viindoo, інтегровані одна з одною.

Вебсайт: viindoo.com

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