Viindoo

Viindoo

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Вебсайт: viindoo.com

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Viindoo надає комплексне, синхронне та підключене програмне забезпечення для керування підприємством (Viindoo Solution) на хмарній платформі, яке відповідає всім потребам підприємств. Продукт Viindoo має гнучкість і повну інтеграцію функцій, щоб задовольнити потреби навіть найскладніших підприємств. Встановлюйте більше додатків у міру зростання ваших вимог. Ми не лише надаємо технологію, але й інтегруємо сучасний досвід управління бізнесом у програмне забезпечення, щоб ви могли застосувати його до всього операційного процесу на підприємстві. Усі програми Viindoo, такі як бухгалтерське програмне забезпечення Viindoo, програмне забезпечення управління людськими ресурсами Viindoo, програмне забезпечення Viindoo для продажів, система електронного офісу Viindoo, програмне забезпечення Viindoo MRP, програмне забезпечення Viindoo SCM, програмне забезпечення Viindoo для цифрового маркетингу та керування веб-сайтами Viindoo, інтегровані одна з одною.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: viindoo.com

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

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