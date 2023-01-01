Зануртеся глибше в дані GSC (Google Search Console). Big Metrics — це платформа, на якій ви можете аналізувати, оптимізувати, відстежувати та звітувати про щоденну діяльність вашого SEO. Нам довіряють деякі з найбільших імен у галузі.

Вебсайт: bigmetrics.io

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