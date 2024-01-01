Dragon Metrics — це комплексний пакет SEO, який плавно поєднує численні джерела даних для цілісного уявлення про звичайну ефективність вашого сайту, а не набір окремих інструментів. Незалежно від вашого тарифного плану передплати, ви матимете доступ до всіх найкращих функцій Dragon Metrics, зокрема: • Конструктор звітів 2.0: створюйте звіти з білими мітками, які можна нескінченно налаштовувати, швидко й легко, а також автоматизуйте й масштабуйте весь процес звітності. • Найкраще у своєму класі відстеження рейтингу з більш глибокими функціями та звітами, ніж будь-який інший інструмент на ринку. • Рентгенівський знімок URL-адреси: миттєво візуалізуйте сотні точок даних для однієї URL-адреси • Відстеження індексації в реальному часі для до 140 000 URL-адрес на сайт • Розширені параметри додавання тегів, включаючи динамічні теги, які автоматично оновлюються на основі спеціальних критеріїв • Потужні інструменти сегментації, які дозволяють вам візуалізуйте продуктивність будь-яким можливим способом • Розширена інтеграція Google Search Console і GA І все це забезпечується: • Доступом до всіх функцій на будь-якому рівні плану • Кілька робочих місць без додаткових витрат • Необмежене безкоштовне навчання один на один • Миттєва підтримка в чаті

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Вебсайт: dragonmetrics.com

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