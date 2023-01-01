Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HOQU» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

HOQU — це ефективна маркетингова платформа SaaS для створення мереж і керування, відстеження та оптимізації онлайн-рекламних кампаній. Користувачі HOQU отримують повний доступ до всіх основних функцій, що стосуються тарифного плану. Цінова політика заснована на конверсіях, а не на кліках - це дозволяє підприємствам економити до 90% своїх витрат.

Вебсайт: hoqu.com

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