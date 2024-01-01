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LogiNext

LogiNext

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Вебсайт: loginextsolutions.com

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LogiNext Mile provides delivery route optimisation through geo-location and tracking automation. It also outlines the optimal usage of the resource capacity to reduce its cost up to 10%. The overall travelling distance and time can be reduced which would optimise company resources.

Категорії:

Productivity
Location Intelligence Software

Вебсайт: loginextsolutions.com

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Tableau

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ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

Scribble Maps

Scribble Maps

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Mapbox

Mapbox

mapbox.com

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Radar

Radar

radar.com

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Placer.ai

Placer.ai

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