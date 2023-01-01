Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mapsly» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Розвідка про місцезнаходження для будь-якої CRM або електронної таблиці. Понад 80 геоінструментів для вашої CRM або електронної таблиці: настроювана карта з кольоровими маркерами та тепловими картами, багатоденний оптимізований маршрут із регулярним планувальником відвідувань, керування територією та пошук потенційних клієнтів, автоматизація без коду з потужним пошуком записів за відстанню. Або вставте карту з поточними даними на свій веб-сайт або інформаційну панель.

Вебсайт: app.mapsly.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mapsly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.