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Fidelity Investments

Fidelity Investments

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Вебсайт: fidelity.com

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Fidelity Investments Inc., зазвичай називана Fidelity, раніше Fidelity Management & Research або FMR, є американською багатонаціональною корпорацією фінансових послуг, що базується в Бостоні, Массачусетс. Компанія була заснована в 1946 році та є одним із найбільших менеджерів активів у світі з активами в управлінні станом на червень 2020 року на суму 3,3 трильйона доларів США, а загальна вартість активів клієнтів становить 8,3 трильйона доларів США. Fidelity Investments керує брокерською компанією, керує великою сім’єю взаємних інвестиційних фондів, надає консультації з розподілу фондів та інвестицій, пенсійні послуги, індексні фонди, управління капіталом, криптовалюту, оформлення та кліринг цінних паперів, а також страхування життя.

Вебсайт: fidelity.com

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