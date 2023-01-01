Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zerodha Coin» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Zerodha Coin — це найбільша в Індії платформа прямих взаємних фондів, яка дозволяє купувати прямі взаємні фонди онлайн без повернення комісії безпосередньо від компаній з управління активами. Ваші взаємні фонди, акції, валюти, облігації та інше – все це на вашому рахунку Demat.

Вебсайт: zerodha.com

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